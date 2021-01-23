В США объяснили, почему РФ не может построить авианосец

https://static.news.ru/photo/4cd23494-5d5a-11eb-ab59-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Современная Россия строит не большие суда, а маленькие фрегаты и корветы, а также подводные лодки из-за того, что российские верфи всё ещё не оправились от постсоветского коллапса. Об этом пишет американский журнал Forbes, пытаясь объяснить, почему РФ не способна построить авианосец.

Для этого издание поговорило с военным экспертом Павлом Лузиным. По его словам, главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей.

Российская промышленность до сих пор не может производить двигатели, достаточно мощные и эффективные для этих типов кораблей, — сказал он.

Кроме того, из-за санкций РФ не может купить необходимые силовые агрегаты у западных стран.

Новый авианосец, вероятно, российская промышленность построить не в силах, — отмечает издание.

Эта статья стала реакцией Forbes на январское сообщение ТАСС, касающееся проектов Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) и, в частности, универсального морского корабля (УМК) «Варан», способного вмещать 24 многоцелевых самолёта, шесть вертолётов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Издание заявило, что у РФ нет средств на реализацию этого проекта и подходящих беспилотников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские эксперты считают, что Россия должна сосредоточиться на строительстве новых универсальных кораблей (УДК) и отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов».