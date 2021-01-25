Ту-142МЗ выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями

Дальние противолодочные самолёты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями.
Согласно данным пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, воздушные суда находились в воздухе более 11 часов и преодолели свыше восьми тысяч километров.
В сообщении отмечается, что полёт состоялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полёта над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, — уточнили в пресс-службе.
В ближней зоне полёт воздушных судов сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ,
Ранее NEWS.ru писал, что два российских самолёта Ту-142 вошли в опознавательную зону ПВО Аляски. Об этом заявили в Объединённом командовании воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD). При этом уточняется, что российские самолёты не нарушали воздушное пространство США или Канады, оставаясь в международном воздушном пространстве.