Ту-142МЗ выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями

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Авиация Северного флота РФ отработала дозаправку в воздухе над Арктикой. В тренировках приняли участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка СФ. Кроме того, в воздух поднялся летающий танкер Ил-78 ВКС РФ.

По данным штаба СФ, манёвры производились и в дневное, и в ночное время. Военные добавили, что МиГ-31БМ и Су-24 успешно применяют в условиях Крайнего Севера и Арктики, передаёт «Интерфакс». В...