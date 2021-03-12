The National Interest: Су-27 стали кошмаром для НАТО

https://static.news.ru/photo/aa642f0a-8333-11eb-bc94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель четвёртого поколения Су-27 с момента своего создания является «худшим кошмаром» для НАТО, утверждается в материале американского журнала The National Interest.

В 2020 году ВКС России использовали свои Су-27 для перехвата и слежки за зарубежными самолётами, приближающимися к российскому воздушному пространству, — напоминает издание.

В статье отмечается, что эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России. Боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях и сопровождали разведывательные самолёты.

Авторы напоминают, что Су-27, поступивший на вооружение в 1980-х годах, стал советским ответом на истребители четвёртого поколения ВВС США, такие как F-15 Eagle. Су-27 затем послужил основой для создания других эффективных боевых самолётов — Су-30, Су-33, Су-34, Су-35 и Су-37.

Как писал NEWS.ru американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют недостатки, которые делают их уязвимыми мишенями для противника. The National Interest отмечает, что российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справляются с задачей обнаружения стелс-самолётов в небе. Они легко могут отследить F-35 на больших расстояниях.