СМИ: военные из США планируют испытать гиперзвуковую ракету в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/16841428-9173-11eb-9753-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/EdwardsAirForceBase

Американские военно-воздушные силы на этой неделе могут произвести очередное лётное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

По данным специализированного портала The War Zone, об этом свидетельствует уведомление о запрете полётов над частью акватории Тихого океана к юго-западу от побережья штата Калифорния 30 марта и 1 апреля. Его распространило Федеральное авиационное управление США.

Испытания изначально планировалось провести 6 марта, но они были внезапно отменены без объяснения причин. Сообщалось, что запуск может состояться в ближайшие 30 дней. В ходе испытаний бомбардировщик B-52 на высоте 15 км над Тихим океаном сбросит гиперзвуковую ракету. Она должна набрать скорость, превышающую скорость звука более чем в пять раз. Ракета не будет иметь боевого планирующего блока, вместо неё будет установлена болванка, которая разорвётся на части в атмосфере после отстрела от ускорителя.

В ВВС США заявили, что испытание должно продемонстрировать способность ускорителя достичь своей крейсерской скорости и собрать другую важную информацию.

Как писал NEWS.ru, стало известно, что планы США разработать гиперзвуковое оружие находятся под угрозой из-за низких возможностей полигонов, аэродинамических труб, а также других производственных площадок. У Пентагона на ближайшие пять лет запланировано около 40 тренировочных полётов, но в Счётной палате страны заявили, что существует лишь один коридор «для лётно-конструкторских испытаний большой дальности».