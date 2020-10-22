СМИ: российская система ПВО С-300В4 получила уникальный боеприпас

https://static.news.ru/photo/0d492a4e-1507-11eb-80b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершился комплекс испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Вооружённые силы РФ благодаря разработке теперь защищены, по предварительным данным, от гиперзвуковых ракет. По словам экспертов, ЗРС получила уникальный боеприпас, способный ликвидировать все существующие и перспективные средства воздушно-космического нападения.

В ходе тестовых пусков подтвердилось, что она (ЗРС С-300В4 — NEWS.ru) способна поражать не только современные цели, но и те объекты, работы над которыми за рубежом ещё далеки от завершения. В частности, речь [идёт] об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии, — пишут «Известия».

Проверка возможностей С-300В4 прошли в несколько стадий. Оружие, в том числе, испытали во время стратегических манёвров «Кавказ-2020», добавили в издании со ссылкой на Минобороны РФ.

Накануне ведомство сообщило, что в сухопутные войска России поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) — «Панцирь-СМ-СВ». Их задействуют для охраны систем ПВО С-300В4. Новые комплексы огнём своих двуствольных пушек смогут отражать и нападения на маршевые колонны, и удары диверсантов по позициям ПВО. Кроме того, «Супер-Панцири» получили вместо колёсного гусеничное шасси, которое позволит использовать их в сложной местности, и новый радар, способный обнаружить цель на расстоянии 70 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России приступили к государственным испытаниям новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.