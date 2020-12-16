Сломить российский ядерный щит теперь невозможно

В ближайшей перспективе Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получат новые баллистические ракеты. Они дополнят собой группировку из 320 машин способных с абсолютной вероятностью поразить любую цель в другом полушарии планеты. Благодаря этому доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%. А к 2024 году в войсках она должна составить 100%. Таким образом, они «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства». Об этом в преддверии дня РВСН, который отмечается 17 декабря, заявил командующий родом войск Сергей Каракаев.

По словам военачальника, в настоящее время идёт активное перевооружение ракетных полков на современные комплексы «Ярс», «Авангард», а с 2022 года и на тяжёлую баллистическую ракету «Сармат». Только до конца этого года на боевое дежурство заступят три полка межконтинентальных баллистических ракет. Это приблизительно 30 новых ракет.

По данным сайта «Стратегическое ядерное вооружение России», на начало 2020 года на вооружении РВСН, предположительно, находилось 320 ракетных комплексов (в 2017-м их было 286) пяти различных типов. Это и моноблочные ракеты «Тополь», и Р-36 МУТТХ «Воевода» («Сатана» по западной классификации), и две УР-100 НУТТХ с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», а также 229 самых современных машин комплексов «Тополь-М» и «Ярс» шахтного и мобильного базирования. Итого — 1181 развёрнутый ядерный боезаряд, хотя, по договору СНВ-3, РФ может иметь их не более 1550 штук. Так что поле для манёвра у России ещё есть. Тем более что если посчитать, сколько «советских» машин надо заменить в сухопутной группировке сил ядерного сдерживания, то можно сказать, что обновление парка в последние годы идёт «стахановскими темпами».

В настоящее время на боевом дежурстве находится 91 ракета, произведённая в советский период времени с 1985 по 1992 год, — это 46 «Воевод» и 45 «Тополей». Если все они должны быть выведены из эксплуатации, то за четыре года в России должны выпускать по 25 баллистических ракет в год. По советским меркам задача не ахти какая сложная. Только в период с 1965 по 1970 год на боевое дежурство было поставлено свыше одной тысячи межконтинентальных ракет четырёх типов. Сегодня речь идёт всего о двух типах — «Ярс» и «Сармат».

Как отметил в беседе с NEWS.ru профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, сокращение типов баллистических ракет — признак того, что в последние годы была найдена «золотая» середина в проектировании ракетной техники.

Минобороны России/vk.com

Конечно, виной тому и сокращение ракетных КБ. В СССР их было четыре, сегодня только два. Сократилось и количество заводов-производителей подобной техники. С другой стороны, её современные качества на порядок выше, чем у первых советских ракет. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

По словам специалиста, в стране осталось всего два активных разработчика стратегических ракет: ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники» и АО Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева из Миасса. Первый проектировал комплексы «Тополь-М», «Ярс» и морскую «Булаву», а второй создал ракеты стратегических атомных подводных лодок, самые современные из которых — "Синева"/"Лайнер«, а сейчас занимается тяжеловозом «Сармат». Производство этих машин идёт на двух заводах: первый — Воткинский машиностроительный, где производят стратегические ракетные комплексы «Ярс» и «Булава», а второй — Красноярский машиностроительный, выпускает морские баллистические ракеты для подводных ракетоносцев проекта 667БДРМ "Синева"/"Лайнер«, а также готовится к выпуску «Сарматов».

Бывший начальник вооружения Министерства обороны РФ в 1994–2000 годах, генерал-полковник Анатолий Ситнов заявил NEWS.ru, что сегодняшний успех перевооружения РВСН напрямую связан с программой 1996–2005 годов.

Именно тогда закладывались решения по тем современным системам вооружения, которые есть сегодня у нас. Это и ракеты «Калибр», и оперативно-тактические комплексы «Искандер», и новые морские и наземные стратегические комплексы. Анатолий Ситнов экс-начальник вооружения Вооружённых сил (1994–2000), генерал-полковник экс-начальник вооружения Вооружённых сил (1994–2000), генерал-полковник

Но главное, по его словам, что в России есть сбалансированная ядерная триада, состоящая из наземной, морской и воздушной частей. В её составе РВСН играют главную роль в случае нанесения встречного или упреждающего ядерного удара, отметил генерал-полковник.

Военный эксперт Александр Иванин в разговоре с NEWS.ru отметил, что сегодня изменения сухопутной группировки стратегических ядерных сил сдерживания связываются не с количественным, а качественным её составом.

Минобороны России/vk.com

Комплекс «Тополь-М» будет полностью заменён на ракеты «Ярс». Первую машину создавали ещё во времена действия договора СНВ-2, который ограничивал количество ядерных боеголовок на сухопутных носителях. Поэтому на «Тополь-М» она одна, а на новой ракете, созданной в рамках Договора СНВ-3, их может быть до шести штук. То есть при меньшем количестве ракет мы можем выполнить задачи ядерного сдерживания. Александр Иванин эксперт в области морских вооружений эксперт в области морских вооружений

Та же самая история с ракетой «Сармат». Она меняет циклопические советские комплексы «Воевода». Машины весом в 200 тонн, способные доставить к цели до 10 ядерных боеголовок мегатонного класса. «Сармат» в два раза легче и, как утверждал ещё в статусе экс-замминистра обороны, вице-премьер Юрий Борисов, отправляет в другое полушарие такое же количество боеголовок на дальность в 11 тыс. км. Ракета способна противостоять космическому эшелону ударных средств. А улучшенные энергетические характеристики позволяют оснастить её дополнительными средствами преодоления американской ПРО. Запускать такую ракету можно практически из любого района страны не только через Северный полюс, как сейчас, но и через Южный, что сделает её полёт неперехватываемым для противоракет. У американцев подобные есть сегодня только в Польше, Румынии и на Аляске.

Как ранее отмечал в беседе с NEWS.ru замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России, генерал-майор в отставке Павел Золотарёв, с появлением «Сармата» Россия «фактически обеспечила себе избыточные возможности по преодолению любой национальной противоракетной обороны». По мнению специалиста, таким образом, «обезглавливание» российской системы управления СЯС американскими ракетами средней дальности типа Pershing II становится невозможным.

Вне зависимости от того, продлит новая администрация президента США Джо Байдена Договор СНВ-3 или нет, в России уже создана надёжная система ядерного сдерживания Вашингтона. Этот вопрос не праздный, так как спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли не стесняется публично заявлять, что Соединенные Штаты не должны подтверждать положение о недопустимости ядерной войны, которое содержится в совместном американо-советском заявлении от 1985 года. Это означает только то, что Белый дом хочет оставить за собой право использовать ядерные ракеты для ведения войн. «Ярсы» и «Сарматы» — гарантия того, что на этот шаг американцы не пойдут.