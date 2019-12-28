https://static.news.ru/photo/9ad06be2-2acb-11ea-bacf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о разработке новых видов вооружения для истребителей Су-57.

На данный момент проходят испытания с двигателем второго этапа. Для него была создана отдельная программа. Самолёт сможет применять большое количество новых средств поражения, говорит Слюсарь.

Истребитель Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Его впервые запустили в 2010 году. Основными преимуществами самолёта считаются высокая манёвренность, выполнение сверхзвукового полёта и современный комплекс бортового оборудования, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поставки истребителей Су-57 в войска РФ начнутся в 2020 году. В планах компании также приступить к изготовлению первых серийных самолётов МС-21.