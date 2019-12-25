https://static.news.ru/photo/0fa7b48e-27bb-11ea-a22f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что первые масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы начнутся уже в следующем году.

В 2020 году нам предстоит большая работа по стабилизации авиастроительной отрасли. Начнутся первые масштабные поставки для армии самолёта пятого поколения Су-57, — сообщил РБК Чемезов.

Кроме того, по его словам, в следующем году корпорация приступит к изготовлению первых серийных самолётов МС-21 для авиакомпаний.

Как писал NEWS.ru, российский истребитель Су-57, относящийся к пятому поколению, китайский портал Sohu назвал истребителем поколения 4+++. В материале говорится о том, что декабрьское крушение самолёта может создать трудности в его развитии. Авторы считают, что «русским нужно работать усерднее». В противном случае, по их мнению, страна может отстать от других государств в ряде отраслей. Журналисты отметили, что причина неудач — недостаточное финансирование и некачественные детали, используемые в производстве.