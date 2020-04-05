Российская подводная лодка установила рекорд

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Северодвинск» во время учебной стрельбы ракетой «Калибр» по полигону в Архангельской области установила рекорд.
Отмечается, что данный факт занесён в книгу рекордов ВС РФ за прошлый год.
Рекорд Вооруженных сил России при выполнении стрельбы крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели на полигоне «Чижа» в Архангельской области, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Северного флота.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сразу два ракетных крейсера Северного флота готовы к пускам гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщил командующий объединением вице-адмирал Александр Моисеев, не уточнив, какие именно корабли проведут стрельбу. Однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, уверены, что речь идёт о новейших субмаринах проекта 885: «Северодвинск» и «Казань».