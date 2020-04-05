Российская подводная лодка установила рекорд

Фото: acebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков» завершил переход из Североморска через Баренцево и Белое моря и прибыл в Северодвинск для частичной модернизации. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

В Северодвинске корабль пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса, — приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что экипаж фрегата здоров, а материальная часть полностью исправна....