РФ выполнила контракт на поставку батареи «Панцирь-С1» в Сербию

https://static.news.ru/photo/7cf47782-e53b-11ea-8b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия завершила контракт на поставку в Сербию батареи «Панцирь-С1». В настоящее время страны обсуждают возможности поставки других комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020» заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В начале 2020 года в Республику Сербию осуществлена поставка одной батареи ЗРПК «Панцирь-С1». Поставки современных образцов средств ПВО позволят Сербии сохранить безопасность своей территории от внешних угроз со стороны любого противника, — передаёт РИА Новости его слова.

Также он отметил, что стороны продолжают переговоры по поставкам других ПВО, однако о конкретных образцах пока говорить рано.

Как ранее писал NEWS.ru, Рособоронэкспорт в 2020 году планирует продолжить поставки истребителей Су-35, заявил глава спецэкспортёра Александр Михеев.