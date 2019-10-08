https://static.news.ru/photo/5aca0b40-e9bf-11e9-8aba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия будет продолжать разработку собственной системы вооружения независимо от санкционной политики Запада. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Останутся западные экономические санкции или нет — в любом случае мы продолжим создавать технологически независимую систему вооружения, — цитирует главу ведомства РИА Новости .

Шойгу подчеркнул, что Россия в любом случае не может зависеть от зарубежных технологий в данной сфере.

Ранее в Кремле выразили опасения по поводу нового витка гонки вооружений в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о военных разработках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не станет предпринимать ответных действий, поскольку отечественный военпром имеет «задел» на годы вперёд.

News.ru писал, что благодаря имеющимся технологиям у российского руководства будет запас в несколько десятков минут, чтобы принять решение об ответном ударе в случае ядерной атаки из-за рубежа.