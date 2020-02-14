Мощь Военно-морского флота России составляет 49% от возможностей ВМС США, считают аналитики портала Mil.Press FLOT. Максимальный показатель для ВМФ РФ составлял 65% в 2007 году.
При этом российский флот и американский соизмеримы по количеству кораблей, подлодок и боевых катеров, —
говоритсяв сообщении.
В рейтинге отмечается, что китайский флот практически сравнялся с ВМС США по военной мощи.
Боевые возможности, согласно Mil.Press FLOT, определяются военным паритетом, выражающим соотношение количества и возможностей корабельного состава.
Ранее NEWS.ru сообщал, что появление у России авианосца «Москва» позволит Кремлю конкурировать с американскими ВМС. Об этом заявили журналисты немецкого издания Handelsblatt.
По предварительным данным, корабль сможет переносить до 70 самолётов. Кроме того, «Москву» планируют вооружить ракетами «Кинжал» и «Циркон». Данные разработки Handelsblatt называет «чудо-оружием».
Эксплуатация новейшей техники, по мнению журналистов, начнётся в 2030 году или даже раньше.
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