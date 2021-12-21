Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выстрелила «Калибром» в Японском море

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Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский», находясь в водах Японского моря, успешно поразила крылатой ракетой «Калибр» удалённую на тысячу километров береговую цель, передаёт пресс-служба Тихоокеанского флота. Субмарина, разработанная Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин», была спущена на воду в марте 2019 года. 25 ноября 2021 после прохождения испытаний она вошла в состав ВМФ России.

Новейшая дизельная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр» по наземной цели из подводного положения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Калибр» поразил учебную мишень на тактическом поле Сюркум в расчётное время, дальность выстрела превысила тысячу километров. Как сообщили в пресс-службе, непосредственно перед пуском ракеты подводники произвели тактический манёвр скрытного выхода в район выполнения задачи.

«Петропавловск-Камчатский» — одна из первых дизель-электрических субмарин Тихоокеанского флота, оснащённых высокоточными крылатыми ракетами комплекса «Калибр».

Ранее сообщалось, что Учения кораблей Тихоокеанского флота стартовали в акватории Японского моря 6 декабря. В ходе выполнения учебных задач фрегат «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную цель в Японском море ракетой новейшего противолодочного комплекса «Ответ».