https://static.news.ru/photo/5c15d25c-2c88-11ea-b782-fa163e074e61_660.jpg АК-12 Фото: V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Примерно одна тысяча автоматов Калашникова образца 2012 года (АК-12) поступит на вооружение Первой танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Оружие военнослужащие танковой армии получат в течение 2020 года и будут осваивать его в ходе учений на полигонах в Подмосковье и Нижегородской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командующего армией генерал-майора Сергея Киселя.

АК-12 принят на вооружение ВС России в марте 2018 года как часть боевой экипировки «Ратник». Его калибр составляет 5,45 мм.

Ранее NEWS.ru писал, что РФ получила пять заявок от стран Ближнего Востока на приобретение АК-12 и АК-15. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, российское оружие привлекает зарубежных партнёров простотой конструкции и надёжностью.