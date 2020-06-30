Названа причина, по которой США не смогут купить у Турции российские С-400

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Турция не сможет без разрешения России перепродать зенитные ракетные системы С-400. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны, — цитирует заявление ведомства Telegram-канал «360».

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал беспринципным и циничным предложение американского сенатора Джона Тьюна о покупке у Турции ЗРС С-400 ради разрешения противоречий между Вашингтоном и Анкарой.

Депутат напомнил, что Турция приобрела С-400 для контроля воздушного пространства, обеспечения национальной безопасности и суверенитета. По мнению Слуцкого, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией и привести к подрыву доверия в рамках стратегического партнёрства.

Предложение американского сенатора прокомментировал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Идею Тьюна он назвал абсолютно нереалистичной. По его мнению, Турция никогда не откажется от российских ЗРС.

Как писал NEWS.ru, с идеей приобретения у Турции С-400 выступил сенатор США Джон Тьюн. Он предположил, что эта сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой. Средства на неё он предложил взять из бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Соглашение о поставке четырёх дивизионов С-400 «Триумф» за $2,5 млрд было заключено Россией и Турцией в сентябре 2017 года. Поставки начались в июле 2019 года. Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса, и в частности США.