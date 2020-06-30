Слуцкий: предложение Тьюна о покупке у Турции С-400 цинично

https://static.news.ru/photo/50fd2dfa-bad3-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Глава думского комитета по международным дела Леонид Слуцкий назвал беспринципным и циничным предложение американского сенатора Джона Тьюна о покупке у Турции ЗРС С-400 ради разрешения противоречий между Вашингтоном и Анкарой.

Депутат напомнил, что Турция приобрела С-400 для контроля воздушного пространства, обеспечения национальной безопасности и суверенитета.

Сомневаюсь, что Анкара откажется от этих целей ради мнимой выгоды. Тем более, что даже санкции США не вынудили турецкое руководство разорвать договорённости, — сказал парламентарий журналистам.

По мнению Слуцкого, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией и подрыву доверия в рамках стратегического партнёрства.

Ранее NEWS.ru писал, что предложение американского сенатора прокомментировал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Идею Тьюна он назвал абсолютно нереалистичной. По его мнению, Турция никогда не откажется от российских ЗРС.

Соглашение о поставке четырёх дивизионов С-400 «Триумф» за $2,5 млрд было заключено Россией и Турцией в сентябре 2017 года. Поставки начались в июле 2019 года. Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса и в частности США.