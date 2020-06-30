Эксперт назвал нереальным замысел США выкупить С-400 у Турции

https://static.news.ru/photo/171d2b50-bab8-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция никогда не продаст США полученные от России ЗРС С-400, поскольку вопросы национальной безопасности для Анкары важнее политической конъюнктуры. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Это абсолютно нереалистичное предложение. Турция защищает свой суверенитет и никогда не откажется от С-400, — цитирует его радио Sputnik.

По мнению Коротченко, решимость президента Турции Реджеп Эрдоган в приобретении российских систем ПВО окрепла после неудавшегося переворота в 2016 году. В числе его инициаторов были высокопоставленные офицеры турецких ВВС, за которыми стояли американские спецслужбы.

Тогда турецкий президент чудом уцелел, поскольку мятежники хотели его уничтожить, поэтому для него контроль воздушного пространства при помощи российской ПВО является серьёзным фактором обеспечения национальной безопасности, — отметил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, с идеей приобретения у Турции С-400 выступил сенатор США Джон Тьюн. Он предположил, что эта сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой. Средства на неё он предложил взять из бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Соглашение о поставке четырёх дивизионов С-400 «Триумф» за $2,5 млрд было заключено Россией и Турцией в сентябре 2017 года. Поставки начались в июле 2019 года.