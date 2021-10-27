На Сахалине прошли учения по защите от десанта условного противника

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На полигоне Успеновский на Сахалине прошли учения по обороне побережья от «вражеского» десанта. В манёврах задействовали танки Т-80, беспилотники «Орлан-10» и артиллерийские установки «Гиацинт», сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа на тактическом поле «Таранай» полигона Успеновский отразили нападение условного противника на побережье острова Сахалин, — говорится в сообщении.

По замыслу манёвров, aртиллеристы на САУ «Гиацинт» разгромили десантные средства противника, который пытался высадиться на берег. Далее экипажи гусеничных минных загрaдителей и плавающих транспортёров ПТС-2 установили минные поля в районе обороны мотострелковых подразделений.

Завершили уничтожение противника наступательные действия мотострелковых подразделений. Военнослужащие корректировали огонь с помощью бeспилотников «Орлан-10». Во время тренировок бойцы применили опыт, полученный в Сирии.

Ранее сообщалось, что жители Японии встревожились из-за недавно завершившихся совместных учений России и Китая в Японском море. На островах выразили опасение, что их «окружают», назвав это «тревожным посланием», и утверждая, что США «не спасёт».