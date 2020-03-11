Операция Воздушно-космических сил РФ в Сирии резко повысила интерес в мире к российским системам вооружения. При отсутствии выхода на рынки Северной Америки, Австралии и Евросоюза Россия укрепила свои позиции в Южной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в странах БРИКС, и, несмотря на американские санкции, уверенно занимает второе место среди экспортёров оружия. По данным госкорпорации «Ростех», портфель заказов РФ по линии военно-технического сотрудничества превышает $55 млрд. В свою очередь в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) говорится о существенном снижении доли присутствия Москвы на традиционных для неё рынках.

По данным международных аналитиков, общая доля российского военно-технического присутствия в мире сократилась с 27% до 21%, а объём поставок в Индию снизился ещё больше — на 41%. Нью-Дели диверсифицировал закупки и предпочитает американское, французское и израильское оружие и оборудование.

Рейтинги SIPRI для нас не являются каким-либо единственным и уникальным ориентиром, — SIPRI использует в работе исключительно открытые источники. Кроме того, методология организации порой вызывает вопросы. Второй год подряд она заявляет о снижении российского экспорта вооружений, однако, более чем десять лет подряд Россия наращивает объёмы продаж, — пояснили NEWS.ru в «Ростехе».

Диверсификация, пожалуй, главное слово в современном российском экспорте вооружений. Традиционные стратегические партнёры Китай и Индия занимают в нём главенствующую, но уже не ключевую роль. На карте российских экспортных поставок присутствуют Алжир, Вьетнам и страны, ранее относившиеся к сфере западного влияния: Пакистан, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Турция.

На сегодняшний день Россия занимает второе место в мире на рынке экспорта вооружений, и единственным серьёзным конкурентом нашей страны являются пока только Соединенные Штаты. Российские оборонные предприятия постоянно пополняют экспортный каталог продукции военного назначения новыми образцами — средствами противовоздушной обороны (ПВО), системами залпового огня, боевыми машинами, средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и многим другим. Благодаря этой работе за прошедшие годы Россия укрепила свои позиции в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, — подчеркнули в «Ростехе».

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал NEWS.ru, что Москва не ставит дополнительных политических условий при заключении военно-технических контрактов. Это объясняет успех российской экспансии на рынки ранее зависимых от США государств.

Развитию отношений с Анкарой не помешал ряд инцидентов в Сирии. Поставка зенитных-ракетных систем С-400 «Триумф» стала стратегическим решением, вовлекающим Турцию в сферу наших геополитических интересов. Достаточно вспомнить, что до этого наше военно-техническое сотрудничество в общем объёме экспортных контрактов «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») не превышало 1%. До крупнейших рынков сбыта нашей продукции (по данным SIPRI, 27% приходится на Индию, 14% — на Китай. — NEWS.ru) очень далеко, но уже подвижка. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

В настоящее время Анкара находится под жёстким прессингом Вашингтона, который обвинил её, по меньшей мере, в предательстве интересов Запада и НАТО. И это при том, что страна вложила в американскую корпорацию Lockheed Martin $1,4 млрд. За эти деньги компания должна была поставить 116 самых современных истребителей F-35 Lightning II. Теперь в рамках Североатлантического сотрудничества часть из них получит Польша.

Оскорблённый глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично потребовал от США либо вернуть деньги, либо отдать самолёты. И завил, что рассматривает возможность покупки российских Су-57 или Су-35. Последние внезапно появились в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле в сентябре прошлого года на выставке «Технофест». Как говорят источники NEWS.ru в оборонно-промышленном комплексе, там же прошла презентация и переговоры по их возможной поставке.

Самолёт Су-57 Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединённые Арабские Эмираты — ещё один оппортунист в американской обойме. В начале «нулевых» страна купила российские БМП-3 (более тысячи штук). В рамках выставки вооружений IDEX 2019 Абу-Даби подписал контракт на сумму $2,71 млн на модернизацию этих машин. Какой она будет, сказать сложно, — вопрос закрытый. Вместе с тем на выставке активно рекламировался новый российский автоматический боевой блок АУ-220 разработки ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн Уралвагоназвод корпорации «Ростех»). Ведущий западный отраслевой журнал Jane's Defence Weekly пишет, что эта система предназначена для поражения самолётов, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и одиночных ракет систем залпового огня. Она способна производить 120 выстрелов в минуту. Модуль существует в двух версиях: тяжёлой и лёгкой.

После атак неопознанных БПЛА на крупнейшие нефтяные объекты госкомпании Saudi Aramco о покупке российской зенитной-ракетной техники задумался и Эр-Рияд. На территории страны размещены американские комплексы PAC-3 Patriot, но они оказались бессильны против малоразмерных дронов. В то же время сирийские комплексы «Бук-М2Э» творят чудеса. Согласно данным близкого к армии САР военного обозревателя Syrian MC, зенитные комплексы произвели 25 пусков ракет и поразили 20 беспилотников, в основном турецких. Правда, Анкара подтвердила поражение всего лишь 12 аппаратов.

Сегодня Москва предлагает на экспорт последнюю версию комплекса «Бук» с индексом «М3». Его ещё называют «Викинг». В отличие от предшественников он включает в себя не четыре, а 12 ракет, расположенных на пусковой установке. Благодаря новому радиолокатору комплекс обнаруживает крылатые ракеты на дальности до 70 км и на высотах от 5 м. Тепловизионная система наведения ракет способна увидеть практически любую цель ещё и при плохих погодных условиях.

Показательна и реакция Ирака. После оккупации армия страны попала в тотальную зависимость от оборонно-промышленного комплекса США. Вместо советской техники, частично уничтоженной в ходе двух военных кампаний, Багдад получил современные американские танки M1 Abrams. Но после той же Сирии, где российские Т-90 совершенно спокойно выдерживали прямые попадания американских противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, иракцы заказали аналогичные танки в РФ. К ним добавились и тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», вертолёты Ми-28Н и Ми-35, зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-C1». Вся покупка — на сумму в $1,7 млрд.