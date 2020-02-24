Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Американские журналисты провели оценку российских патронов калибра 12,7×55 мм. Они пришли к выводу, что патроны «странные, но эффективные». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на журнал The National Interest.

Американские журналисты провели оценку российских патронов калибра 12,7×55 мм. Они пришли к выводу, что патроны «странные, но эффективные». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на журнал The National Interest....