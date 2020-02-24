Министерство обороны России планирует подписать контракт на первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) весной 2020 года. Об этом
Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе «Залив» в Крыму, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе 2020 года пресс-служба завода «Залив» подтвердила готовность к строительству вертолётоносцев для ВМФ РФ,
Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Россия будет добиваться развития вооружения и техники в разных войсках, чтобы сделать армию и флот «всё более современными».
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