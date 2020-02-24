Судостроительный завод «Залив» в Керчи Судостроительный завод «Залив» в Керчи Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Министерство обороны России планирует подписать контракт на первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) весной 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе «Залив» в Крыму, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе 2020 года пресс-служба завода «Залив» подтвердила готовность к строительству вертолётоносцев для ВМФ РФ, сообщает газета «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Россия будет добиваться развития вооружения и техники в разных войсках, чтобы сделать армию и флот «всё более современными».

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