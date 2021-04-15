Le Figaro испугалось разрушительного потенциала российского «Посейдона»

Французское издание Le Figaro с беспокойством отреагировало на сообщения о начале испытаний подводного беспилотника российского производства «Посейдон-2М39». По мнению журналистов, Россия благодаря «Посейдону» может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.
Торпеда обладает достаточной мощностью, чтобы устроить настоящий «ядерный шторм», который уничтожит прибрежные города вне зависимости от их размеров. Это, по мнению авторов статьи, представляет угрозу в первую очередь для США, так как их экономические ресурсы сконцентрированы преимущественно в прибрежных мегаполисах.
Впрочем, далеко не все французские читатели согласились с критическим мнением журналистов,
Как сообщал NEWS.ru, американские журналисты, проанализировавшие задержки в сдаче судна в ВМФ РФ, пришли к выводу, что российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в настоящее время, вероятно, уже покоится с миром. В прошлом году эксперты издания Forbes заявили, что «Адмирал Нахимов» является, вероятно, самым мощным неавианесущим надводным военным кораблём на планете.