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Французское издание Le Figaro с беспокойством отреагировало на сообщения о начале испытаний подводного беспилотника российского производства «Посейдон-2М39». По мнению журналистов, Россия благодаря «Посейдону» может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.

Торпеда обладает достаточной мощностью, чтобы устроить настоящий «ядерный шторм», который уничтожит прибрежные города вне зависимости от их размеров. Это, по мнению авторов статьи, представляет угрозу в первую очередь для США, так как их экономические ресурсы сконцентрированы преимущественно в прибрежных мегаполисах.

Впрочем, далеко не все французские читатели согласились с критическим мнением журналистов, пишет ФБА «Экономика сегодня». Многие возлагают на «Посейдон» надежды на сохранение мира, так как наличие столь мощного оружия у Москвы, по их мнению, сможет сдерживать Вашингтон от необдуманных агрессивных действий.

Как сообщал NEWS.ru, американские журналисты, проанализировавшие задержки в сдаче судна в ВМФ РФ, пришли к выводу, что российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в настоящее время, вероятно, уже покоится с миром. В прошлом году эксперты издания Forbes заявили, что «Адмирал Нахимов» является, вероятно, самым мощным неавианесущим надводным военным кораблём на планете.