Американцы назвали «мёртвым» мощнейший российский крейсер

https://static.news.ru/photo/8f2e63e4-9c34-11eb-acd7-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Российский атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в настоящее время, вероятно, уже покоится с миром. К такому выводу пришли американские журналисты, проанализировавшие задержки в сдаче судна в ВМФ РФ.

В прошлом году эксперты издания Forbes заявили, что «Адмирал Нахимов» является, вероятно, самым мощным неавианесущим надводным военным кораблём на планете. Сейчас же крейсер сочли «мёртвым». По данным американских СМИ, ВМФ РФ имеет проблемы с поставщиками. Поэтому флот получит крейсер не раньше 2023 года.

Работы по «Адмиралу Нахимову» начались в 2013-м и должны были завершиться ещё в 2018-м. Конкретные причины задержек в сдаче «Адмирала Нахимова» неизвестны, — пишет The National Interest.

Как ранее передавал NEWS.ru, Москва создаёт новую проблему для ВМС США в Азии, модернизируя свой Тихоокеанский флот (ТОФ) современным смертоносным оружием. Пентагону стоит опасаться не только авианосцев Китая, считает обозреватель американского издания Питер Сучиу.

По его словам, скоро появится ещё одна угроза — атомная подлодка РФ, вооружённая ядерными беспилотниками «Посейдон». По предварительной информации, крейсер поступит на службу именно в ТОФ РФ и станет самым опасным кораблём РФ в регионе.