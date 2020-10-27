Китайские СМИ изучили принцип действия нового российского РЛС «Небо-М»

Новый российский радиолокационный комплекс «Небо-М» позволит Вооружённым силам РФ отслеживать воздушные цели на площади более 1 млн квадратных километро.
Такие системы не обязательно развёртывать по всей границе, они покрывают большую территорию — выяснил китайский военных обозреватель Шао Ёонг Линг, изучив характеристики техники,
Модернизированная система «Небо-М» способна обнаруживать как военную авиацию противника с системой маскировки, так и беспилотники, а также баллистические ракеты.
Основная задача новой системы — выявление воздушных целей на больших и средних высотах, радиус обнаружения одного комплекса составляет 650 км, а в высоту он достигает 75 км.
Отмечается, что системы «Небо-М» могут стать частью плана РФ по созданию полного радиолокационного поля вокруг границы страны на фоне усиления НАТО в Европе.
Также обозреватель отмечает, что развертывание таких систем не обязательно направленно против блоков стран или отдельных государств, но также могут помочь противодействовать военным операциям некоторых террористических организаций.
Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ обеспокоены докладом Госдепа США о кибербезопасности, согласно которому Вашингтон допускает снижение порога применения ядерного оружия.