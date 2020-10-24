РФ обеспокоена тезисом Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/0773f24e-17ae-11eb-b635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Science Museum/Global Look Press

Вышедший 20 октября доклад Госдепа США о кибербезопасности подтверждает опасения Москвы, что Вашингтон допускает снижение порога применения ядерного оружия. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз, — подчёркивается в заявлении.

Захарова напомнила, что ещё в 2018 году в СМИ попадали утечки о том, что Белый дом допускает использование ядерного арсенала в ответ на враждебные действия в информационном пространстве.

Теперь же окончательно подтвердилось, что наши опасения были не беспочвенны. В госдеповском докладе прямо говорится: развитие событий по такому сценарию вполне реально, — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

11 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Россия рассчитывает на отклик США на ее предложения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Путин также отмечал, что российская сторона «не в первый раз» формулирует это предложение и надеется, что «в реализации сделанных предложений заинтересованы все».

Ранее Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, писал NEWS.ru.