https://static.news.ru/photo/da458250-3ad2-11ea-a9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dynetics/facebook.com

Новый многоразовый беспилотник с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin разбился во время испытаний в США после полутора часов полёта.

Аппарат удалось успешно запустить с военно-транспортного самолёта С-130. У беспилотника развернулись крылья и запустился двигатель. После этого Gremlin смог выйти на стабильную траекторию полёта. В конце испытаний двигатель отключили, был раскрыт тормозной парашют, который должен был помочь машине вернуться на землю.

К сожалению, аппарат был потерян во время приземления из-за нераскрытия основного парашюта, — говорится в сообщении на сайте разработчика машины — компании Dynetics.

Ранее NEWS.ru писал, что программа Gremlins, созданная при поддержке Пентагона, предусматривает создание системы запуска и управления работой небольших и дешёвых многоразовых беспилотников. Аппараты выполняют функции разведки, сбрасывания бомб, элементы электронной войны. После завершения операции дроны забирают другое воздушное судно.