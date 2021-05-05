Испытания баллистической ракеты Minuteman III в США окончились провалом

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Соединённые Штаты Америки потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, прошедших на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Об этом сообщили представители ВВС США, передаёт РИА Новости.

В ходе испытаний планировалось подтвердить эффективность этого вида вооружения и оценить степень его готовности и точность. Американские военные не раскрыли детали провала, ограничившись констатацией самого факта неудачи.

Ведётся расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска, — говорится в заявлении Военно-воздушных сил.

Трёхступенчатые МБР наземного базирования семейства Minuteman разработали в годы холодной войны, в американской армии они появились в 1970 году, а в конце 1978-го их выпуск прекратили. Предполагалось, что ракеты помогут достичь ядерного паритета с СССР. Minuteman III остаётся единственной МБР наземного базирования на вооружении армии США. По данным из открытых источников, Вашингтон имеет в распоряжении 450 подобных ракет. МБР способна поразить цель на дальности до 12 тысяч километров.

Ранее глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений. По его словам, Соединённые Штаты больше не могут сдерживать РФ и КНР межконтинентальными баллистическими ракетами. Он призвал заменить ракеты Minuteman, которые давно морально устарели.