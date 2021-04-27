Пентагон признал превосходство российского ядерного арсенала

https://static.news.ru/photo/b02d321e-a724-11eb-8eb7-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global look Press

Глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений, передаёт РИА Новости.

По его словам, Соединённые Штаты больше не могут сдерживать РФ и КНР межконтинентальными баллистическими ракетами. Их пора признать «реликтами холодной войны».

Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020–2030-х? — задумался эксперт.

Он призвал заменить ракеты Minuteman, которые давно морально устарели. Справиться с «российской угрозой» смогут только ракеты Trident II, установленные на подлодках Ohio.

Ранее сообщалось, что французское издание Le Figaro с беспокойством отреагировало на сообщения о начале испытаний «Посейдона-2М39». По мнению журналистов, Россия благодаря этому беспилотнику может получить серьёзное преимущество над странами-конкурентами.

Кроме того, издание RTL опубликовало материал, в котором говорится, что стратегия, применяемая российским президентом Владимиром Путиным для влияния на геополитику, предполагает модернизацию военно-ударных сил. Это вызывает испуг у США.