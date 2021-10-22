«Искандер» успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-Э» на стрельбах у иностранного заказчика показал беспрецедентную точность. Ракета поразила цель на расстоянии 180 км ровно в перекрестие мишени. Об этом пишет РИА Новости.

Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров с размещёнными на нём элементами старой военной техники. Оздоев подчеркнул, что попадание ракеты в цель зафиксировали камеры.

Продукция предприятий Ростеха в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны, — добавил он.

В свою очередь замглавы экспортно-импортного управления КБМ Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции. После поражения цели «аплодисменты долго не стихали».

Ранее оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Целями были командный пункт и другие критически важные объекты.