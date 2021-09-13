На учениях «Запад-2021» условного противника атаковали «Искандерами»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:19, 13 сентября 2021
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-МФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» на учениях «Запад-2021» нанесли групповой ракетный удар по условному противнику с расстояния в 50 километров. Целями были командный пункт и другие критически важные объекты. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.
В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-М». Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами, — заявили в Минобороны.
Площадь поражения боевой частью одной ракеты «Искандер-М» — 25 тыс. кв. м, это как два футбольных поля. Дальность стрельбы составляет до 500 км.
Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» начались 10 сентября одновременно на 14 военных полигонах. В рамках этих учений армии двух стран проверят боеспособность своего вооружения, а также отработают сценарии для защиты безопасности Союзного государства от внешних угроз.