На учениях «Запад-2021» условного противника атаковали «Искандерами»

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На совместных с Белоруссией учениях «Запад-2021» Россия впервые использовала ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта» в боевых порядках. «Уран-9» действовали в составе обороняющихся подразделений, «Нерехта» использовались для разведки и огневой поддержки. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки...