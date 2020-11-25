Эксперт не видит для РФ угрозы в стрельбах натовских систем HIMRAS

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Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что учения США и Румынии, которые включали в себя оперативную переброску натовских реактивных систем залпового огня дальнего действия HIMARS из Германии к побережью Чёрного моря и стрельбы в направлении Крыма, не несут для России какого-либо внятного послания или предупреждения.

Он подчеркнул, что российские вооружённые силы привыкли оперативно перебрасывать технику на куда большие расстояния.

Это просто большая глупость. Ну, погрузили, выгрузили, постреляли, увезли. В чем тут сигнал для России? Наша армия во время учений делает это на постоянной основе. Ни скоростью, ни комплексами HIMARS нашу оборону не напугать, это просто «надувание щек», — приводит слова эксперта «Политика сегодня».

Он добавил, что у российской армии есть достаточно средств, чтобы предотвращать подобные удары, упомянув ракетные комплексы «Искандер-М» и ракеты «Калибр» на борту кораблей Черноморского флота.

Также Литовкин заявил, что НАТО использует Румынию в качестве военного плацдарма, в то время как сам по себе Бухарест не сможет оказать Североатлантическому альянсу серьёзную военную помощь. Эксперт сравнил Румынию с «пушечным мясом» для её союзников.

Конечно же, Румыния сможет помочь Североатлантическому альянсу. Поможет «пушечным мясом», ведь именно так румынские войска воспринимают в Пентагоне. <...> Румыния — важный плацдарм для США, там американцы разместили свои ракетные системы с «Томагавками». Так что эта страна становится мишенью для ответного удара со стороны России, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что армия США в ходе военных учений спешно перебросила реактивные системы залпового огня дальнего действия HIMARS из Германии в Румынию и запустила ракеты, чтобы напугать группировку Вооружённых сил России в Крыму. После «демонстрации силы» комплексы были возвращены обратно в ФРГ.