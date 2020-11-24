США перебросили HIMARS в Румынию и пустили ракеты в сторону Крыма

https://static.news.ru/photo/e995a7cc-2ec8-11eb-9665-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Армия США в ходе военных учений спешно перебросила реактивные системы залпового огня дальнего действия HIMARS из Германии в Румынию и запустила ракеты, чтобы напугать группировку вооруженных сил России в Крыму. После «демонстрации силы» комплексы были возвращены обратно в ФРГ.

Как пишет Forbes, сухопутные силы США предприняли этот демонстрационный маневр с целью «послать сюрприз» армии России в Крыму. Инцидент имел место на прошлой неделе — 19 ноября.

Это было послание для Москвы о том, что армия США в Европе восстановила свою огневую мощь дальнего радиуса действия. И она хочет, чтобы россияне об этом знали, — пишет издание.

Уточняется, что две установки HIMARS буквально в считанные часы были доставлены самолётами C-130s Hercules на военную базу в Румынию. Экипажи разгрузились, привели комплексы в боевую готовность и запустили ракеты по Чёрному морю. Затем боевые расчёты вернулись на аэродром, загрузились обратно в «Геркулесы» и вылетели домой в Германию, пишет Forbes.

Высокая скорость этих воздушных развертываний помогает затруднить контрбатарейный огонь противника. Трудно попасть в ракетную установку, которая проводит всего несколько часов на земле рядом с вашими войсками, — отмечает издание.

Как сообщал NEWS.ru, 24 ноября американский эсминец John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ, американцы не стали доводить дело до применяемого в таких случаях тарана (применение вооружения равнозначно объявлению войны), показали корму и скрылись.

Впоследствии седьмой флот США заявил, что John McCain «не был изгнан» с территории какой-либо страны.