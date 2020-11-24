ВМС США заявили, что их эсминец не «изгоняли» из залива Петра Великого

https://static.news.ru/photo/c3a2a8c6-2eb4-11eb-aa20-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. 7th Fleet

Седьмой флот США заявил, что John McCain «не был изгнан» с территории какой-либо страны.

24 ноября американский эсминец USS John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ.

Командование Седьмого флота сообщило, что заявление РФ об инциденте «не соответствует действительности» и John McCain «не был „изгнан“ с какой-либо национальной территории». Представители американских ВМС подчеркнули, что эсминец «продолжал вести обычные операции в международных водах».

Операция отражает нашу принципиальную приверженность обеспечению свободы судоходства и законного использования моря, — говорится в заявлении.

В заявлении Седьмого флота утверждается, что система, согласно которой залив Петра Великого является частью российских территориальных вод, была объявлена советской властью в 1984 году.

Как писал NEWS.ru, операция США в заливе Петра Великого — политическая провокация, которая носила демонстративный характер. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Она добавила, что подобный военно-политический демарш со стороны США происходит впервые за длительный промежуток времени.