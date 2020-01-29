Армия Германии на учениях стала использовать обычные автомобили из-за недостатка бронетехники. Головной болью бундесвера (вооружённых сил ФРГ) является боевая машина пехоты (БМП) «Пума».
В настоящее время только пятая часть данной техники находится в состоянии боевой готовности. Об этом
БМП, серийные поставки которой начались в апреле 2015 года, оказалась сложной в обслуживании. К тому же в войсках постоянно не хватает запчастей. В связи со сложившейся ситуацией и принято решение проводить «инновационные» учения, в которых роль «Пумы» исполняют автомобили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам. Конфиденциальный доклад бундесвера содержит данные о том, что из 152 армейских вертолётов только 20 пригодны к полётам. К полноценной эксплуатации готовы восемь вертолётов Tiger из 53 и 12 транспортных машин NH90 из 99. В качестве возможной причины такого состояния дел доклад называет неспособность компании Airbus Helicopters Deutschland вовремя производить техосмотры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен