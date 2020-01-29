https://static.news.ru/photo/ef3d2ea6-4220-11ea-a0d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bjarn Trotzki/imago-images.de/Global Look Press

Армия Германии на учениях стала использовать обычные автомобили из-за недостатка бронетехники. Головной болью бундесвера (вооружённых сил ФРГ) является боевая машина пехоты (БМП) «Пума».

В настоящее время только пятая часть данной техники находится в состоянии боевой готовности. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на секретные данные бундесвера.

БМП, серийные поставки которой начались в апреле 2015 года, оказалась сложной в обслуживании. К тому же в войсках постоянно не хватает запчастей. В связи со сложившейся ситуацией и принято решение проводить «инновационные» учения, в которых роль «Пумы» исполняют автомобили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большая часть вертолётов ВС Германии оказалась не готова к полётам. Конфиденциальный доклад бундесвера содержит данные о том, что из 152 армейских вертолётов только 20 пригодны к полётам. К полноценной эксплуатации готовы восемь вертолётов Tiger из 53 и 12 транспортных машин NH90 из 99. В качестве возможной причины такого состояния дел доклад называет неспособность компании Airbus Helicopters Deutschland вовремя производить техосмотры.