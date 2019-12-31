https://static.news.ru/photo/c2a270b0-2cf7-11ea-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году. Они начнут выслеживать субмарины у калининградского побережья.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Самые современные вертолёты-охотники по своим боевым возможностям вдвое превосходят возможности палубного Ка-27ПЛ. Модернизированная машина обходится без рулевого винта, что позволяет её иметь высокую манёвренность, а из-за обладания складывающимися лопастями она способна садиться даже на небольшие корабли.

Поиск субмарин Ка-27М проводит с помощью мощной гидроакустической станции. Она опускается на тросе в воду.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Балтийский флот принял в эксплуатацию головной большой гидрографический катер нового поколения проекта 23370Г. Он назван в честь выдающегося гидрографа, принимавшего участие в прокладке Дороги жизни на Ладожском озере, инженер-полковника Михаила Казанского. Уникальность катера заключается в катамаранной конструкции корпуса, которая значительно увеличила полезную площадь палубы для размещения научного оборудования.