Первую атомную подлодку проекта «Борей-А» спустили на воду в Северодвинске

https://static.news.ru/photo/a6c45b50-c785-11ea-b2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: sevmash.ru

Церемония вывода из эллинга атомной субмарины стратегического назначения «Князь Олег» состоялась 16 июля 2020 года на предприятии «Севмаш» (Северодвинск, Россия). Корабль является первым представителем усовершенствованного проекта 955А «Борей-А». Он принадлежит к 4-му поколению атомоходов. Согласно проекту, его вооружат межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

«Князю Олегу» теперь предстоит пройти заводские и государственные испытания, говорится в сообщении на официальном сайте «Севмаша». В состав Военно-морского флота РФ подлодка должна войти до конца 2020 года. От первых «Бореев» — атомных субмарин «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — «Князь Олег» отличается сниженной шумностью, модернизированной системой маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованным блоком управления оружием.

По мнению генидректора «Севмаша» Михаила Будниченко, именно подводные крейсеры типа 955А «Борей-А» определят облик отечественного флота в XXI веке. Он также поблагодарил специалистов, работавших над созданием корабля.

Разбивание бутылки шампанского о корпус субмарины, соблюдая традиции, доверили командиру экипажа АПЛ — капитану 2-го ранга Игорю Голубеву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что присутствие российской подлодки «Орёл» в Балтийском море угрожает безопасности Швеции. Об этом заявила директор отмеченной в 2017 году Нобелевской премией Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

АПЛ «Орёл» (проект 949А «Антей») входит в состав 1-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России. В Балтику она вошла 9 июля, преодолев пролив Большой Бельт в надводном положении.

Накануне в НАТО отметили «самую большую активность» российских подлодок в Атлантике за всю историю. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, РФ модернизирует свои военные мощности и демонстрирует готовность их применять. Он выразил обеспокоенность российскими военными разработками и заявил о необходимости нового соглашения о разоружении вместо Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).