НАТО обеспокоила активность российских подлодок в Атлантике

https://static.news.ru/photo/f04ac64e-c508-11ea-beb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возросшей активности российских подводных лодок в Атлантическом океане и призвал к заключению новых договоров о разоружении.

Атлантика остаётся для нас центром <...> Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю, — цитирует главу альянса «Интерфакс».

Столтенберг отметил, что РФ сегодня модернизирует свои военные мощности и демонстрирует готовность их применять. Он выразил обеспокоенность российскими военными разработками и заявил о необходимости нового соглашения о разоружении вместо Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В феврале 2019 года власти США заявили о приостановке участия в этом соглашении. В Вашингтоне свою позицию объяснили тем, что российская ракета 9М729 по своим параметрам якобы нарушает договор и призвали Москву уничтожить ракету или модифицировать её.

Российская сторона все претензии в свой адрес отвергла. В ответ на решение США президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает участие в договоре. Соответствующий закон был подписан им 3 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские СМИ спрогнозировали сценарий возможного вооружённого конфликта между Россией и США. По предположению журналистов, РФ задействует подводные лодки, способные быть незаметными для противника, что приведёт к быстрой капитуляции Вашингтона.