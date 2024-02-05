«Звериная логика»: сенатор про готовящийся депутатом Рады теракт в РФ Климов заявил об активной антироссийской деятельности граждан Грузии на Украине

Граждане Грузии на Украине неоднократно были замечены как в антироссийской деятельности, так и в деятельности против действующих властей республики, заявил News.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, правоохранительным органам Грузии следует обратить на это внимание, учитывая перехват грузовика со взрывчаткой. Предположительно он принадлежит депутату Верховной рады Украины Андрею Шарашидзе.

Климов отметил, что в перехвате грузовика со взрывчаткой, принадлежащего украинскому депутату грузинского происхождения нет ничего удивительного. По его словам, грузинские граждане действовали «с недобрыми целями» на Украине еще в период Майдана. Предполагается, что они могли участвовать в расстрелах участников акции в интересах окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. При этом Климов утверждает, что истинными организаторами всех этих действия являются страны Запада.

Помимо антироссийской деятельности, они занимаются деятельностью против законных властей Грузии. В этой звериной логике это вполне укладывается. Стоит вспомнить, что подлинные хозяева этих личностей находятся за океаном, и им нравится не все, что происходит в Тбилиси, — заявил он.

По мнению сенатора, правоохранительным органам Грузии есть над чем подумать в сложившейся ситуации. От стран Запада же никакой реакции на перехват грузовика со взрывчаткой не последует, подытожил он.

Как сообщалось ранее, грузинские силовики задержали грузовик со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж. По данным Службы безопасности Грузии, ее планировалось использовать для организации терактов на территории России. К транспортировке взрывчатки были причастны граждане Грузии, Украины и Армении.