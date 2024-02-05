В Грузии перехватили взрывчатку с Украины для терактов в России СГБ Грузии: задержан груз взрывчатки из Одессы для терактов в России

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в РФ, передает ТАСС со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

По данным спецслужбы, к транспортировке взрывчатки через грузинскую территорию в Россию были причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Саму перевозку организовали на Украине, отмечается в сообщении.

Взрывчатку перевозили через Румынию, Болгарию и Турцию и доставили в Грузию 19 января под видом аккумуляторов для электромобилей, по данным СГБ. Общий вес взрывчатки составил 14 кг, в посылке обнаружили один детонатор и шесть спецключей.

В Службе госбезопасности Грузии назвали организатором транзита взрывчатки украинского депутата Шарашидзе, который является уроженцем Батуми. В транспортировке были задействованы семь грузин, трое украинцев и двое армян, но, как утверждают в СГБ, только Шарашидзе знал о взрывных устройствах.

Глава Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе уточнил, что три взрывных устройства были изъяты на границе с Россией. По его словам, еще три устройства были оставлены в Тбилиси. Сейчас специалисты выясняют, предназначались ли они для вывоза в РФ или готовились к применению на грузинской территории.

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