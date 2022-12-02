Зампостпреда РФ в ООН рассказал о непопулярности украинского коллеги Зампостпреда РФ в ООН назвал украинского коллегу непопулярным и неконтактным

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постоянное представительство России при ООН никак не взаимодействовало с постпредом Украины Сергеем Кислицей с момента его прибытия в Нью-Йорк, сообщил Lenta.ru первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, Кислица был «крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком» еще до начала боевых действий на Украине и не был заинтересован в каком-либо диалоге с Россией.

Он как был, мягко говоря, далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН, так и остался. Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет, — рассказал зампостпреда.

Ранее Кислица раскритиковал в своем Twitter выступление российского коллеги Василия Небензи, назвав необходимость слушать его «одной из самых ужасных обязанностей». Он также опубликовал фото с выставленным средним пальцем. Ряд дипломатов из других миссий осудили подобное поведение Кислицы.

Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия ведет обстрелы объектов инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По его словам, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.