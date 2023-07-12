Захарова: Западу важнее убивать на Украине, чем охранять

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Западу важнее убивать на Украине, чем охранять, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия Киеву важнее, чем гарантии безопасности Блока.

Западу важнее убивать, нежели охранять, — написала Захарова.

Ранее Столтенберг заявил, что странам НАТО следует обеспечить ВСУ необходимым вооружением в кратчайшие сроки. По его мнению, данная задача важнее предоставления гарантий безопасности Киеву. Генсек Альянса назвал чрезвычайно важным тот факт, что участники саммита в Вильнюсе уже объявили о поставках оружия Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что итоги прошедшего в Вильнюсе первого дня саммита НАТО оказались неидеальными для Киева. Президент посетовал на то, что Украина по-прежнему не получила официального приглашения в Альянс. При этом Зеленский отметил, что осознает невозможность вступления в НАТО, пока на территории страны продолжается вооруженный конфликт.