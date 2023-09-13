Захарова рассказала, как в США пытаются скрыть коррупцию Байдена Захарова: США пытаются прикрыть антироссийской повесткой факты коррупции Байдена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

США пытаются прикрыть антироссийской повесткой факты коррупции президента Джо Байдена, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Так она ответила на вопрос корреспондентов NEWS.ru о расследовании конгресса в рамках процедуры возможного импичмента в отношении Байдена. Она добавила, что антироссийской повесткой Вашингтон также стремится консолидировать общество перед лицом выдуманной «российской угрозы».

Эта антироссийская позиция, которую выработали как раз демократы еще при экс-президенте США Бараке Обаме и два срока прокачивали свое общество этой ерундой, эта антироссийская, русофобская повестка нужна для двух целей: первое — для того, чтобы прикрывать факты дикой коррупции <...>. А второе — для того, чтобы иметь повестку по консолидации общества, то есть по созданию некоего фронта единомышленников перед лицом российской угрозы, вот что там происходит, — сказала она.

Относительно действий конгресса Захарова отметила, что это похоже на «историю про жабу и гадюку».

Какие формы это будет принимать, кто, с кем, как будет бороться, что будет предпринимать конгресс? Чем ближе будут выборы, тем больше мы будем понимать, что это история про жабу и гадюку, — добавила представитель МИД.

Как сообщила в конце августа британская газета Daily Mail, сын президента Байдена Хантер воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского. В этом холдинге американец получал зарплату как член совета директоров. Издание обнародовало личную переписку Байдена с украинскими предпринимателями. Предположительно, письма стали достоянием гласности, после того как сын президента потерял свои ноутбуки. Установлено, что он потерял три лэптопа и несколько телефонов.

12 сентября спикер палаты представителей конгресса республиканец Кевин Маккарти поручил профильным комитетам начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. Спикер уточнил, что в распоряжении законодателей достаточно информации, дискредитирующей Байдена. Как оказалось, глава Белого дома лгал о неосведомленности касательно бизнеса членов его семьи.