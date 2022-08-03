Захарова призвала российских фермеров не обижаться на Нидерланды Захарова призвала фермеров РФ не обижаться на Нидерланды из-за введения запрета на названия сыров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на запрет посольства Нидерландов в РФ, адресованный российским фермерам. Так, голландские дипломаты запретили использовать национальные названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» участникам крупного фестиваля «Сыр. Пир. Мир». Захарова призвала российских сыроделов не обижаться на запрет дипломатов из Нидерландов.

Не обижайтесь на нидерландское посольство. Они недавно запретили сами себе использовать название «Голландия» применительно к своему государству. Зачем? Чтобы «изменить имидж страны» и «перераспределить туристический поток», — заявила Захарова.

О запрете голландского посольства в своем Telegram-канале сообщил основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» пройдет с 5 по 7 августа в деревне Дубровское. Участие в мероприятии примут 320 фермеров.

Ранее стало известно, что россияне больше не смогут сдать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская Служба образовательного тестирования (ETS). Если на платформе ETS поставить галочку напротив российского гражданства, то регистрацию не удастся пройти. Сертификат о сдаче TOEFL необходим для поступления во многие зарубежные университеты.