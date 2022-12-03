Захарова предостерегла украинок от угрозы сексуального рабства в Европе

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Украинских женщин в Европе ожидает реальная угроза сексуального насилия, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram. Она отметила со ссылкой на европейские источники, что беженки-украинки часто «становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство». Также Захарова упомянула о многочисленных репортажах об изнасилованиях украинок.

Так она отреагировала на обвинения в насилии против женщин на Украине в адрес российских солдат, добавив, что «врут безбожно».

Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство. <...> Шведские СМИ, кстати, вот уже который месяц полнятся многочисленными репортажами об изнасилованиях, совершенных в отношении украинок, — написала Захарова.

Представитель МИД добавила, что ООН и «правочеловеческие структуры» не привлекают внимание к это гуманитарной проблеме, потому что это либо не в их правилах, либо такая позиция является политическим заказом.

Захарова ранее заявила о том, что беседа спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен с российскими пранкерами Вованом и Лексусом расставила все акценты в истории с обвинениями российских военных в использовании виагры в ходе боевых действий на Украине. По мнению Захаровой, представитель ООН «дезавуировала свою беспристрастность» в отношении Украины.

Паттен в разговоре с российскими пранкерами рассказала, что в настоящее время эксперты организации не обнаружили доказательств использования военнослужащими РФ виагры для изнасилования граждан Украины. Некоторое время назад она сообщала, что российская армия якобы использует на Украине препараты для увеличения потенции с целью сексуализированного насилия в отношении мирных жителей, а само насилие россияне используют как часть своей военной стратегии.