Захарова рассказала, как Ватикан готовит визит посланника в Россию Захарова: Ватикан не предпринял шагов для организации визита в Россию посланника по Украине

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Представитель МИД РФ Мария Захарова

Ватикан пока не предпринял никаких практических шагов по организации визита в Москву своего посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Он добавила, что Москва положительно оценивает попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине.

Насколько нам известно, 20 мая официальный представитель Святого престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы папа римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи. При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву по состоянию на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было, — отметила дипломат.

Ранее в Ватикане сообщили, что кардинал посетит Украину 5–6 июня. В качестве папского посланника по урегулированию ситуации на Украине он намерен выслушать предложение украинских властей по достижению справедливого мира. Также сообщалось, что папский посланник намерен посетить и Россию.

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению.