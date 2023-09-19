Захарова пообещала жесткий ответ на силовые посягательства ВСУ на Крым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Любые попытки силовых посягательств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что жители полуострова сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет.

Хотела бы напомнить всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет, что их будут «выкуривать», как говорит Данилов, все эти годы по-разному: экономически, социально, гуманитарно, на основе вот этой националистической логики, — сказала Захарова.

Заявление стало ответом на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который ранее пригрозил «выкурить россиян из Крыма» с помощью оружия.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что заставить Россию покинуть Крым невозможно. По его словам, он уже разговаривал по этому поводу с президентом России Владимиром Путиным еще в 2014 году, но уговоры не увенчались успехом.

Также турецкий лидер заявил, что конфликт на Украине закончится не скоро. При этом Путин, по его словам, выступает за скорейшее окончание боевых действий.