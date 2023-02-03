Захарова назвала украинизацию оружием США против Евросоюза Захарова заявила, что США с помощью Украины устраняют Евросоюз как конкурента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

С помощью украинизации США устраняет Евросоюз, как конкурента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Киева вступить в ЕС в ближайшее время. По ее словам, Европе предстоит один на один разбираться с экономической «черной дырой», в которую превратилась Украина.

Коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания. По есовским оценкам, Украине уже выделено 50 млрд. евро и необходимо порядка 5 млрд. евро в месяц. Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС, — приводит сайт МИД слова Захаровой.

По ее словам, если еврочиновники думают о благополучии своих граждан, то им стоит прекращать «выбрасывать деньги на ветер агрессивных планов Киева, подорвавших безопасность и стабильность на европейском континенте».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у страны имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.