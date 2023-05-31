Захарова назвала позицию Запада по атакам беспилотников на Москву подлейшей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад выбрал подлую позицию по украинской атаке дронов на Москву, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее мнению, страны, поддерживающее Киев, комментируют только то, что им выгодно освещать.

Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда, — заявила Захарова.

30 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всего в атаке на столицу участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Он заявил, что целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников в Москве, заявил, что Украина имеет легитимное право проецировать силу за пределы своей территории и защищаться. Вместе с тем он подчеркнул, что Лондон не будет «спекулировать о характере атаки» в Москве.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поддерживает вылазки Украины «внутри России». Она добавила, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву военной техники и помощи в подготовке солдат ВСУ, необходимых для возвращения суверенной территории.