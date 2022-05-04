Захарова: Израиль игнорирует рост неонацизма на Украине Захарова обвинила Израиль в пренебрежении ростом неонацистской идеологии на Украине

Фото Yurii Rylchuk Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль на протяжении долгих лет игнорирует рост неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». Он напомнила, что Израиль потребовал извинений от российской стороны за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты — евреи». При этом, по её словам, у израильтян не вызывает возмущения процветающий неонацизм на Украине.

Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике «Азова»? <...> Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?, — заключила Захарова.

Накануне Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению, на вопрос о том, как на Украине возможна нацификация, если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейскую кровь.

Позже главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления Лаврова о евреях. Он призвал министра принести извинения и счёл неуместными какие-либо сравнения между холокостом и событиями на Украине.