«Все плюнули»: в ГД объяснили отказ США выступать гарантом безопасности ЕС Депутат Колесник: у США лопнуло терпение заниматься делами Евросоюза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Здание Государственной думы РФ

У США закончилось терпение для того, чтобы заниматься делами Евросоюза и Украины, поэтому Вашингтон отказывается выступать гарантом безопасности ЕС, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский запутал руководство европейских стран.

Терпение уже у всех лопнуло, потому что руководство Евросоюза, по-моему, совсем уже заблудилось. Это уже несерьезно. Уже все плюнули. У них в Америке гораздо больше дел, чем заниматься Евросоюзом и Украиной, их хороводами. Просто у нормальных людей уже нет объяснений. Это говорит о деградации Евросоюза и о том, что там Зеленский запудрил всем мозги, — сказал Колесник.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться единственным гарантом безопасности Европы. Он подчеркнул, что это время прошло.

До этого политолог Дмитрий Аграновский заявил, что, несмотря на разногласия между Киевом и Вашингтоном, а также отмену визита главы Госдепартамента США Марко Рубио в Лондон на переговоры, не следует переоценивать вероятность прекращения американской военной помощи Украине. По его словам, Вашингтон рассматривает Киев как инструмент для торга с Москвой.