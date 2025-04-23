Политолог рассказал, можно ли ожидать прекращения помощи США Украине Политолог Аграновский считает, что США не бросят Украину

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Несмотря на разногласия между Киевом и Вашингтоном и отмену визита главы Госдепартамента США Марко Рубио в Лондон, не следует переоценивать вероятность прекращения военной помощи США Украине, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, Вашингтон рассматривают Украину как инструмент для торга с Россией.

Я не думаю, что американцы в ближайшее время бросят военную поддержку Зеленского. Но, когда Трамп говорил, что конфликт можно завершить за 24 часа или за несколько дней, — это чистая правда, — объяснил эксперт.

Аграновский отметил, что США лицемерят, поддерживая войну и говоря о мире. Он считает, что инициатива в разрешении конфликта за Вашингтоном, а президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше согласиться на условия России. Эксперт подчеркнул, что не стал бы переоценивать влияние Зеленского и добавил, что США могут поставить его на место.

Ранее американист Борис Межуев заявил, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, если обсуждения условий мира затянется, и это самый вероятный вариант. По его словам, Белый дом хочет продолжать сотрудничать с Россией.